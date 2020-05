Ménès : “Le PSG et Lyon vont jouer la Champions League avec un déficit physique quasiment rédhibitoire”

Même si la saison 2019-2020 de Ligue 1 a été définitivement arrêtée, le PSG et Lyon n’ont pour autant pas fini leur saison. Les deux clubs doivent encore jouer la Ligue des Champions et les Coupes nationales (Ligue pour Lyon, Ligue et France pour le PSG). Après la Bundesliga, c’est l’Espagne qui devrait revenir à la compétition. Cela risque d’être difficile pour les clubs français en Champions League comme le rappelle Pierre Ménès.

“La France, seule, contre tous les grands pays de football a décidé de ne pas reprendre. Forcément Lyon et le PSG manqueront de compétition. Alors je crois que dans le calendrier de l’UEFA, le match de Lyon à Turin est le 6 août. Donc ça voudra dire qu’il n’y aura pas de finale de Coupe de France avant, relate Ménès dans sa chronique Pierrot Face Cam. Et puis pour l’instant je n’ai pas entendu quiconque au gouvernement dire qu’il y aura du football en France au mois d’août. Donc il y a de grandes chances que pour les clubs français jouent cette compétition, éminemment importante, avec un déficit physique quasiment rédhibitoire.“