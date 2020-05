Ménez a refusé la Juventus pour rejoindre le PSG

Jérémy Ménez a joué trois ans (2011-2014) au PSG, son club de cœur. Dans un live Instagram – pratique très répandue dans le monde du football durant le confinement – avec l’ancien gardien français Sébastien Frey, l’international français a fait une révélation sur son arrivée chez les Rouge & Bleu. “Avec la Roma, j’avais tout. Je jouais dans une grande équipe et avec des grands joueurs comme Totti ou De Rossi. Mais après trois ans à Rome, je voulais partir. Le PSG me voulait et Antonio Conte m’appelait pour m’emmener à la Juventus. Pour moi c’était un rêve. Je ne pouvais pas dire non à l’équipe de ma ville. J’ai donc décidé de retourner en France.“