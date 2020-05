Ménez : “Mon but à Lyon est l’un de mes plus beaux souvenirs de footballeur”

Natif de région parisienne, Jérémy Ménez a réalisé son rêve en rejoignant le PSG lors de l’été 2011. Et l’actuel attaquant du Paris FC a notamment marqué l’histoire des Rouge et Bleu en marquant le but décisif face à Lyon en 2013, permettant au club de la capitale d’être sacré champion de France. Lors d’un Live Instagram avec le supporter des Rouge et Bleu – Sabri Parisien ou Rien – l’ancien Parisien (2011-2014) est revenu sur ce but victorieux à Gerland.

“Bien sûr que c’était un rêve de venir à Paris. On regarde les matches et résultats, c’est obligé. Quand un petit jeune grandit à Paris, c’est un rêve. Jamais tu ne peux imaginer un jour dans ta vie que tu puisses porter le maillot du PSG. On a essayé de faire les choses bien. Son but à Gerland face à l’OL en 2013 ? C’est l’un de mes plus beaux souvenirs de footballeur. Ça faisait super longtemps que le PSG n’était pas champion (19 ans ndlr). On arrive et on réussit à être champion, c’est beau. C’était la grande fête à Paris.”

Lors de ce live, Jérémy Ménez a notamment expliqué les raisons son départ du PSG. “Concernant mon départ du PSG, il s’est passé des choses et je sentais peut-être que je n’avais pas toute la confiance du club à ce moment-là et qu’il était mieux pour moi d’aller voir ailleurs. Après, il n’y a aucune rancune, c’est comme ça dans la vie, parfois ça ne marche plus et il faut changer. Des regrets ? Non parce que je suis parti en fin de contrat et qu’on n’est pas tombé d’accord. J’ai vécu trois belles années. J’ai été champion de France deux fois (2013, 2014), j’ai gagné la Coupe de la Ligue. Donc je sors gagnant de cette histoire. Quand on est arrivé, le PSG n’avait pas gagné de titre de champion depuis 19 ans. Le titre de champion de France avec le PSG restera gravé (…) Gagner le titre de champion dans la ville où t’es né, c’est un truc de fou.”