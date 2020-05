Meunier : “Les matches devant les supporters me manquent”

Alors que la LFP a décidé de mettre un terme à la saison 2019-2020 de Ligue 1, permettant ainsi au PSG d’être champion de France pour la neuvième fois de son histoire, le club de la capitale donne des nouvelles de ses joueurs via différents formats de vidéo proposés sur les réseaux sociaux des Rouge et Bleu. Aujourd’hui, le latéral droit parisien – Thomas Meunier – s’est exprimé sur sa période de confinement.

“Je vais plutôt bien en cette période de confinement, le foot me manque mais pas tant que ça. On est avec les enfants, on doit s’occuper et on ne pense pas forcément au foot. Je me maintiens en forme grâce aux programmes individuels envoyés par le staff. Toujours des contacts avec tes coéquipiers ? Oui, on s’écrit de temps en temps. On essaye de ne pas oublier que nous sommes des joueurs du PSG”, explique Thomas Meunier. Quand je dis que le football ne me manque pas, ce n’est pas exactement ça. Les entraînements ne me manquent pas tant que ça. Ce sont les matches qui me manquent énormément. Les matches devant les supporters me manquent avec l’ambiance et l’atmosphère.”

L’international belge a notamment passé un message en cette période de crise sanitaire. “Déjà, de bien rester chez vous jusqu’au 11 mai. On reste tranquille et si tout se passe bien petit à petit ce sera le déconfinement. Il faut qu’on sorte de cette situation. Il faut donc bien écouter les consignes et les spécialistes. C’est essentiel et les gens n’écoutent pas forcément. Et puis, je voudrais remercier tous les gens qui font en sorte que les malades soient guéris. Le personnel hospitalier, les hôpitaux et tout ceux qui participent au redressement de la barre.”