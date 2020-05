Meunier : “Mbappé est le plus doué que j’ai pu croiser dans ma carrière”

Thomas Meunier est en fin de contrat le 30 juin. À chaque interview ou presque, le latéral droit explique qu’il souhaite poursuivre l’aventure au PSG, club dans lequel il évolue depuis l’été 2016. Invité de l’émission la maison Lumni sur France 2, l’international belge a réitéré son choix tout en vantant les qualités du groupe parisien.

“On a une équipe assez jeune, hormis 2-3 anciens, c’est assez homogène. Si on m’avait dit que j’allais un jour jouer avec des joueurs qui peuvent être Ballon d’or, qui ont une renommée mondiale et qui sont des super stars, je n’y aurais jamais cru, même jouer la Ligue des Champions… Au PSG, je côtoie des joueurs comme Cavani, Draxler, Thiago Silva et autres, c’est juste exceptionnel et une chance immense. […] Encore au PSG la saison prochaine ? C’est l’ambition, le club le sait. Ça se discute.“

Meunier a enfin encensé son coéquipier Kylian Mbappé qui “le bluffe” assez souvent. “Kylian me bluffe assez souvent à l’entraînement. Il est vraiment au dessus de la moyenne, plus doué que n’importe quel footballeur que j’ai pu croiser dans ma carrière et j’espère franchement qu’il va pouvoir tenir jusqu’au bout le coup parce qu’il a un avenir devant lui qui sera juste sensationnel.“