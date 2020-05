Thomas Meunier se rapproche de Dortmund (Sport Bild)

Thomas Meunier (28 ans) se rapproche de la fin de son contrat de quatre ans au PSG. Signer sans indemnité de transfert un joueur coté 24M€ (par Transfermarkt) attire tout une série de clubs même s’il faudra mettre sur la table une prime à la signature et un salaire conséquent. Plusieurs clubs anglais sont considérés comme intéressés. Néanmoins, selon Sport Bild, l’international belge “se rapproche” du BVB. Là, il remplacerait Achraf Hakimi, qui au terme d’un prêt de deux ans retournera au Real Madrid cet été. A moins que les Merengue ne le vendent assez cher au plus offrant. Une course que ne mènera par le Borussia Dortmund, préférant l’option Meunier.