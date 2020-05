Michael Essien explique avoir préféré rejoindre Lyon plutôt que le PSG

Légende Ghanéenne, Michael Essien a commencé sa carrière à Bastia. Fort de grande performance en Corse, le milieu de terrain (37 ans) attire les convoitises de plusieurs clubs dont le PSG. Mais il a préféré rejoindre Lyon. Après deux saisons dans le Rhône, il part pour Chelsea où il va encore plus exploser. Dans un live Instagram, Essien a expliqué son choix de privilégier l’OL au PSG.

“Le PSG, l’Olympique Marseille me voulaient mais j’ai dit à Bastia que je ne voulais pas partir […] Je suis donc resté une autre saison, c’était ma troisième année avec le club. […] Le PSG était sérieux sur le fait de me signer dans la mesure où ils avaient fait une offre, indique Essien dans des propos relayés par Le Figaro Sport. Je rentrais chez moi et on m’a prévenu que Paris avait fait une proposition […] Quand je suis retourné à Bastia, nous avons rencontré les membres du conseil d’administration et le président, et je leur ai dit que je préférerais rejoindre Lyon même si j’aimais Paris. J’étais vraiment pris entre le PSG et Lyon mais ma préférence a toujours été Lyon.”