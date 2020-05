Milinkovic-Savic prolonge à la Lazio jusqu’en 2024 (Sky)

Annoncé à de multiples reprises dans le viseur du PSG et de Leonardo, le milieu de terrain de la Lazio Sergej Milinkovic-Savic a choisi de s’inscrire dans la durée avec le club romain. Sky Sport Italia annonce que le joueur serbe prolonge d’un an son contrat, jusqu’en 2024 malgré les nombreuses rumeurs mercato qui circulent à son sujet. Estimé à plus de 100M€ par la Lazio (2e de la Serie A et en passe de retrouver la Ligue des champions), la crise sanitaire liée au Covid-19 a quasiment réduit à néant les opportunités de transfert pour SMS cet été. Grâce à ce nouveau contrat, Sergej Milinkovic-Savic gagnera 3M€/an. Et s’écarte du marché des transferts 2020.