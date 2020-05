Pjanic possède deux offres fermes : une du PSG et l’autre du Barça (RMC Sport)

Ce matin, Gianluca Di Marzio – journaliste italien spécialiste de mercato pour Sky – explique que le PSG “pousse plus que quiconque pour avoir” Miralem Pjanic. Une piste que confirme RMC Sport ce jeudi après-midi. “Si le profil idéal recherché reste toujours celui d’un milieu de terrain physique, pouvant apporter de la taille, le PSG ne s’interdit pas le recrutement d’un deuxième milieu, plus créatif“. L’international bosnien possède deux offres fermes rapporte le média sportif. Une du PSG et l’autre du FC Barcelone. La piste parisienne plairait à l’ancien lyonnais qui était déjà dans le viseur du PSG lors du premier passage de Leonardo au poste de directeur sportif des Rouge & Bleu (2011-2013). Cette piste fait d’ailleurs l’unanimité au sein des dirigeants parisiens mais également aux yeux de Thomas Tuchel.