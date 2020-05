Nadia Nadim remercie le PSG…

Un grand chambardement et de nombreux départs en perspective. La section féminine du PSG change de cap. Et tout aujourd’hui semble flou. La danoise d’origine afghane Nadia Nadim (32 ans) faisait partie des neuf joueuses en fin de contrat et son avenir semble se dessiner ailleurs qu’au PSG vu le message publié sur Twitter ce matin. “Merci Paris” a posté la joueuse dans ce qui ressemble à un au revoir, ou des adieux. Depuis plusieurs jours, l’internationale avait lancé un compte à rebours pour annoncer son avenir. Ce dimanche est le jour J.