Nene : “Le PSG, ce sont les meilleurs moments de ma carrière”

Nene joue encore au Brésil à Fluminense. Âgé de 38 ans, le gaucher estime qu’il peut jouer encore deux ou trois ans. Pour Téléfoot, le Brésilien est revenu sur son passage au PSG (2010-janvier 2013), ses anciens coéquipiers parisiens et sur son souhait de pourquoi pas terminer sa carrière en Rouge & Bleu. Morceaux choisis.

Son arrivée et son départ du PSG

“C’était très surprenant pour moi aussi. Mais il y a toujours eu une histoire entre le Brésil et Paris. Rai était mon idole. J’avais d’autres offres, mais c’était mon rêve de jouer au PSG donc je n’y ai même pas pensé. Mon départ ? À l’époque (en 2013), moi j’étais un des meilleurs joueurs dans l’équipe juste avant et ils n’ont pas voulu renouveler mon contrat. Ils voulaient attendre. Mais cela ne m’a pas plu. Ils n’ont pas valorisé ce que j’ai fait. J’ai donc choisi un contrat, plus financier, en pensant à la famille.“

Marco Verratti

“Quand il arrive (en 2012, ndlr), on ne sait pas qu’il va faire ce qu’il fait aujourd’hui mais je voyais déjà sa qualité. Il était très jeune, on ne le connaissait pas, mais il avait un sang-froid extraordinaire devant la surface. Il était tranquille dans ses dribbles. J’ai su qu’il allait nous aider et c’est l’un des meilleurs milieux avec qui j’ai joué.“

Thiago Silva

“C’est un joueur complet, comme j’en ai jamais vu. Il va vite, il a de la force dans ses sauts, il a une grande technique. Il est dans le top 3 des défenseurs centraux du monde. Le plus beau, ce serait qu’il finisse sa carrière au PSG. Il doit renouveler, sans aucun doute. Les dirigeants doivent lui donner l’importance qu’il mérite, vu tout ce qu’il a fait pour ce club.“

Neymar

“J’ai toujours dit du bien de Paris et je lui ai parlé du fait que s’il gagne la Ligue des Champions il sera l’un des joueurs les plus importants du PSG. C’est son objectif maintenant, d’être concentré pour aider l’équipe à gagner ce titre. Neymar, je pense qu’il ne partira pas du PSG tant qu’il n’aura pas gagné la Ligue des Champions.“

Un retour au PSG ?

“Pour moi, ce serait très bien. J’en ai parlé l’autre jour. Je reçois plein de messages de supporters qui seraient contents, ça me touche beaucoup. J’ai écrit une histoire merveilleuse au PSG, et ça serait une très belle chose pour moi. Paris, c’est ma deuxième maison. Ce sont les meilleurs moments de ma carrière.“