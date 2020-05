Neymar 4e sportif le mieux payé du monde, Mbappé 36e

Comme chaque année le magazine américain Forbes dévoile son classement des 100 sportifs les mieux payés du monde. Et dans ce classement, deux Parisiens sont classés. Neymar est ainsi le quatrième sportif le mieux payé du monde avec 86 millions d’euros de revenus l’année dernière (salaires, sponsors). En un an, le numéro 10 parisien a perdu une place. Le classement est dominé par la légende du tennis -Roger Federer – qui a reçu 95,5 millions d’euros sur l’année 2019. C’est une première pour le Suisse. Il devance les deux extraterrestres du football mondial, Cristiano Ronaldo (94,5 millions) et Lionel Messi (93,6 millions). Kylian Mbappé, se classe lui à la 36e place (+19 par rapport à l’année dernière) avec des revenus en 2019 de 33,5 millions d’euros. C’est le premier sportif français dans ce classement.

Le Top 10 des sportifs les mieux payés du monde (en dollars)

1. Roger Federer (SUI/tennis) : 106,3 millions de dollars

2. Cristiano Ronaldo (POR/football) : 105 millions

3 Lionel Messi (ARG/football) : 104 millions

4. Neymar (BRE/football) : 95,5 millions

5. LeBron James (USA/basket) : 88,2 millions

6. Stephen Curry (USA/basket) : 74,4 millions

7. Kevin Durant (USA/basket) : 63,9 millions

8. Tiger Woods (USA/golf) : 62,3 millions

9. Kirk Cousins (USA/football américain) : 60,5 millions

10. Carson Wentz (USA/football américain) : 59,1 millions

….

36. Kylian Mbappé (football) : 33,5 millions