Neymar attend un appel du PSG pour planifier son voyage retour

Confiné à Mangaratiba, sur la cote sud de Rio de Janeiro, depuis le 18 mars Neymar travaille avec son entraîneur personnel, Ricardo Rosa, à son retour à la compétition. Non pas cette année pour cause d’une blessure au pied, mais à cause d’un coronavirus qui bloque la planète. Pour planifier son voyage retour, Neymar attend à tout moment un appel du PSG, explique Globo Esporte. D’autant plus qu’une “quatorzaine” pourrait être demandée aux joueurs de retour de l’étranger. Si comme l’a soumis lequipe.fr le PSG reprend l’entraînement le 22 juin, la date butoir pour un retour à Bougival, c’est le 8 juin. En outre, Neymar devra pouvoir s’entraîner durant cette “quatorzaine”. Avec le possible changement de formule de la Ligue des Champions, c’est à dire avec des tours à une manche sur terrain neutre, il faudra potentiellement trois matches pour être sur le toit de l’Europe. De quoi motiver fortement Neymar et ses camarades du PSG.