Neymar et Mbappé sur le podium européen des frappes cadrés par match

La saison 2019-2020 de Ligue 1 est officiellement terminée. Le PSG a été sacré champion de France, Kylian Mbappé et Angel Di Maria meilleur buteur et meilleur passeur. Qui dit fin de saison, dit statistique en tout genre. Neymar et Mbappé ont cumulé 31 buts en L1, quatre buts de plus que leurs poursuivants Islam Slimani et Wissam Ben Yedder de l’AS Monaco (27). Les deux attaquants parisiens sont aussi dans le top 3 des cinq grands championnats en ce qui concerne le nombre de tirs cadrés par match sur la saison. Avec 2,4 tirs cadrés par match, ils sont uniquement devancés par Lionel Messi (2,5 tirs cadrés). Cristiano Ronaldo est à égalité avec les deux Parisiens.