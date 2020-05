Neymar : joueur qui subit le plus de fautes en Ligue 1

Avec la fin actée de la saison 2019-2020 de Ligue 1, la LFP dévoile au compte-gouttes quelques statistiques sur l’année écoulée en championnat de France. Et en ce mercredi après-midi, ce sont les fautes qui sont à l’honneur. Et sans surprise, le joueur qui subit le plus de fautes en L1 est Neymar. Le Brésilien est victime d’une faute toutes les 22 minutes. La deuxième place du podium est attribuée à Teji Savanier (Montpellier) avec une faute toutes les 27,9 minutes. Le podium est complété par Angelo Fulgini (Angers, une faute subie toutes les 28,3 minutes). En ce qui concerne le volume de fautes subies, ce n’est pas Neymar qui domine le classement mais le Bordelais Nicolas De Préville, qui a subi 67 fautes cette saison. Le Brésilien a lui subit 60 fautes cette saison. Il est devancé par Serhou Guirassy (Amiens, 64) et Alaixys Romao (Reims, 61).