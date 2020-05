Neymar (qui refuserait 100M€) et Bernat se retrouvent à la une en Catalogne

Le retour de Neymar Jr au FC Barcelone, c’est une histoire sans fin dans la presse catalane. La semaine débute donc avec une première page du Mundo Deportivo dédiée au numéro 10 du PSG sous contrat jusqu’en 2022.

Car Neymar “maudit” chaque jour sa décision d’avoir signé à Paris en 2017, assure le journal sportif… A tel point qu’il est est prêt à de grands sacrifices pour revenir à Barcelone dans ce contexte de crise économique lié à la pandémie de Covid-19. Neymar aurait ainsi refusé les 100M€ de primes à la signature proposés par le PSG pour prolonger son contrat… en plus de revenus annuels maintenus à 50M€ en salaires et partenariat avec la Qatar National Bank. Et ce n’est pas tout ! Le Brésilien accepte même de diviser par deux ses revenus pour aller au Barça, explique le Mundo Deportivo (qui n’a peut-être pas osé parler de bénévolat). Pendant ce temps, Neymar est à Mangaratiba, dans sa résidence proche de Rio de Janeiro, et s’entraîne avec son préparateur physique, Ricardo Rosa. Il attend de connaître les plans du Barça le concernant, avec le soutien des cadres du vestiaire, lit-on. Parce qu’il y a 180M€ de transfert à payer au PSG (via un règlement de la Fifa) et que le FC Barcelone ne les a pas. Donc dans ce cas, que fait-on dans la presse catalane ? On parle de troc de joueurs comme solution…

Du côté de Sport, on affirme que le Barça est attentif à la situation de Juan Bernat (27 ans) au PSG (où il est sous contrat jusqu’en 2021). Car le latéral gauche serait parfait pour être en concurrence avec Jordi Alba (31 ans). Et s’il ne prolonge pas à Paris, une porte pourrait s’entrouvrir. D’autant plus si le PSG investit 25M€ pour Alex Telles.