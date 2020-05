Neymar record des transferts aussi longtemps que Bernabé Ferreyra ?

En 2017, le PSG, remonté par un échec européen contre Barcelone, battait doublement le record de transfert d’un footballeur (Paul Pogba recruté contre 105M€ par Manchester United). Doublement parce qu’avec Neymar Jr (222M€) et Kylian Mbappé (145M€ hors bonus), le record était battu deux fois, doublement parce que rien que la levée de la clause libératoire du Brésilien était plus de deux fois supérieure au transfert de Paul Pogba (+125%). Depuis, cinq autres transferts sont allés au dessus des 105M€ (Coutinho, João Félix, Dembélé, Griezmann, Cristiano). Un temps que l’on n’est pas prêt de revivre, selon Jonathan Wilson, plume de football.

Dans The Observer/The Guardian, Wilson explique que le coup de force de 2017 du PSG avec Neymar risque de rester un long moment record des records. Car quand la crise est lourde comme dans les années 30/40, la décence interdit ce genre de folie. “Quelle que soit la nouvelle réalité lorsque le football finira par revenir, il y aura un ajustement, écrit-il. Même les clubs soutenus par des fonds souverains se verront gênés par des restrictions financières liées au fair-play. Les indications sont que la FPF sera assoupli pendant un an ou deux, mais l’UEFA semble peu désireuse de laisser se faire toutes les dépenses. […] En 1932, River Plate signa l’avant-centre Bernabé Ferreyra, de Tigre, pour 26.000€. Il a été le joueur le plus cher du monde pendant 17 ans. Le record de Neymar pourrait durer aussi longtemps. Les situations de Ferreyra et de Neymar sont analogues dans la mesure où River et le PSG ont projeté une image de richesse et de pouvoir. Maintenant une récession majeure semble presque certaine. C’est le plus gros coup financier auquel le football est confronté depuis les années 30. S’il y a une grave récession, comment un club pourrait-il justifier de dépenser plus de 200M€ pour un joueur en période de chômage de masse et de pauvreté ?”