Neymar remporte une petite victoire contre la justice brésilienne

Neymar a remporté une petite victoire contre la justice brésilienne. Le numéro 10 parisien est empêtré dans une enquête judiciaire depuis plusieurs années. La justice brésilienne reproche à Neymar et sa famille des possibles irrégularités financières entre 2011 et 2013. Le clan Neymar a été condamné à 32 millions d’euros mais a toujours clamé son innocence. Comme le rapporte Globoesporte, Neymar et ses proches ont décidé de faire appel de cette sanction devant la cour nationale de Santos. Et cette dernière a prononcé la suspension du paiement de 15 millions d’euros d’intérêts.