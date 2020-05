Obraniak : “Kamara au PSG, ce serait une trahison !”

Selon L’Equipe, le PSG a dans son collimateur Boubacar Kamara, défenseur et milieu de terrain né le 23 novembre 1999 à Marseille et joueur de l’OM. Deux bonnes raisons pour ne pas jouer au PSG, selon Ludovic Obraniak, l’ancien meneur de jeu devenu consultant.

“Kamara au PSG, ça ferait tache ? Oui !”, a affirmé Ludovic Obraniak dans l’EDS. “Dans la rivalité qui oppose l’OM au PSG, les supporters marseillais ont avalé pas mal de couleuvres depuis pas mal d’années maintenant. Avant la crise on vivait un football à 200 à l’heure, une information chassant l’autre. Cette période nous a permis d’analyser. On constate que le business a pris le pas sur le football. J’entends revenir des mots comme ancrage, valeurs, identité… ces mots me tiennent à cœur. Et je me dis que quand on est né dans la cité phocéenne, et qu’on a eu la chance de jouer à l’OM, aller au PSG ce serait une trahison. Je revendique ce football là. Boubacar Kamara a, je crois, la tête bien faite. Il prendra la bonne décision.”