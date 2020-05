Officiel – Icardi s’engage au PSG jusqu’en 2024

Comme annoncé depuis plusieurs jours, Mauro Icardi sera Parisien pendant les quatre prochaines années. Le PSG a officialisé le transfert du joueur de 27 ans jusqu’en juin 2024. L’international argentin était prêté par l’Inter lors de la saison 2019-2020. “Seizième joueur argentin de l’histoire du Paris Saint-Germain, le natif de Rosario a disputé 31 matches avec les Rouge et Bleu en 2019-2020, remportant le titre de champion de France et affichant un bilan individuel de 20 buts et 4 passes décisives.”

Comme indiqué par plusieurs médias, le transfert s’élèverait à 50M€ fixe plus 8M€ de bonus potentiels. Une clause italienne figurerait aussi dans l’accord entre les deux clubs. Elle obligerait le PSG à payer 15 millions de plus que le prix convenu s’il vend Icardi en Italie dans les 12 prochains mois (donc le prochain marché estival et puis l’hivernal).

Statistiques 2019-2020 de Mauro Icardi