Officiel : Kadidiatou Diani prolonge jusqu’en juin 2023

Alors qu’elle était annoncée sur le départ – pour Lyon ou les Etats Unis – Kadidiatou Diani a fait le choix de poursuivre l’aventure de son club de cœur. Dans les tuyaux depuis quelques jours, la prolongation de trois ans – soit jusqu’en juin 2023 – du contrat de l’attaquante parisienne (25 ans) a officiellement été annoncée par le PSG ce mercredi soir sur son compte twitter avec la fameuse phrase rendue célèbre par Gérard Piqué en 2017 “Se queda“. C’est la deuxième prolongation de contrat en quelques jours après Nadia Nadim, alors que Paulina Dudek et Formiga devraient suivre.

Sur le site officiel du PSG, Diani s’est félicitée de cette prolongation de contrat.

“Quand on a grandi en région parisienne comme moi, le PSG est une institution. C’est le rêve de tous les jeunes qui jouent au foot d’intégrer ce club. De plus lorsque son club de cœur nous montre à quel point il tient à nous garder ça fait chaud au cœur. Je dois aussi ajouter qu’à Paris on a les meilleurs supporters. A chaque match de la première à la dernière minute ils nous soutiennent. J’ai reçu beaucoup de messages de leur part et je te tiens à les remercier. J’aime entendre crier Paris est Magique ou Ici c’est Paris. J’ai hâte de les retrouver. Je tiens aussi particulièrement à remercier la direction sportive du club pour son soutien.“