Officiel – Katarzyna Kiedrzynek signe trois ans à Wolfsburg

Katarzyna Kiedrzynek (29 ans), après sept années au PSG, va poursuivre sa carrière chez un cador européen : le VfL Wolfsburg. La gardienne internationale polonaise a signé un contrat jusqu’au 30 juin 2023 et portera le numéro 77. En attendant, la saison du PSG n’est pas terminée officiellement. L’UEFA Women’s Champions League est notamment en suspens. Katarzyna Kiedrzynek et Paris doivent jouer Arsenal WFC en quart de finale de la compétition continentale.

“Je suis très fière de pouvoir porter le maillot VfL Wolfsburg à l’avenir”, a déclaré Kate Kiedrzynek dans le communiqué du club allemand. “Bien que le football féminin en Europe se soit récemment développé et qu’il existe de plus en plus de clubs attractifs, le VfL Wolfsburg est toujours l’un des grands de ce sport, tout comme la Bundesliga féminine est l’une des meilleures ligues du monde. Après avoir pris la décision de quitter Paris après sept ans, Wolfsburg était mon premier choix. Chaque fois que j’ai joué contre VfL, j’ai été très impressionnée par le haut niveau de professionnalisme et de force mentale de cette équipe. Maintenant, j’ai hâte d’en faire partie, de découvrir une nouvelle culture et bien sûr aussi de gagner des titres!”