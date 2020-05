Officiel – La Bundesliga va reprendre le 16 mai

Championnat le plus proche d’un retour depuis plusieurs semaines, la Bundesliga va bien reprendre, dans des stades à huis clos évidemment. Le patron de la Ligue allemande – Christian Seifert – a dévoilé les dates de reprise de la 27e journée du championnat allemand. C’est le derby de la Ruhr entre le Borussia Dortmund et Schalke 04 le samedi 16 mai à 15h30 qui relancera donc la saison allemande. L’Eintracht Francfort de Kevin Trapp recevra le Borussia Mönchengladbach à 18h30. Un retour à la compétition qui en appellera d’autres ? L’Espagne et l’Italie y travaillent mais la France a fait un autre choix en stoppant sa saison. Les instances du football français vont-elles regretter leur choix comme le martèle Jean-Michel Aulas depuis plusieurs jours ? Réponse dans les prochaines semaines.

Le calendrier de la 27e journée de Bundesliga

Samedi 16 mai

15h30 : Borussia Dortmund – Schalke 04

15h30 : Leipzig – Fribourg

15h30 : Hoffenheim – Hertha Berlin

15h30 : Fortuna Düsseldorf – Paderborn

18h30 : Eintracht Francforf – M’Gladbach

Dimanche 17 mai

15h30 : Cologne – Mayence

18h00 : Union Berlin – Bayern Munich

Lundi 18 mai

Werder Brême – Bayer Leverkusen