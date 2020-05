Officiel – la FFF confirme la fin de la saison 2019-20 de D1 Arkema, Lyon titré

Lundi, RMC Sport expliquait que la Fédération Française de Football avait pris la décision de stopper la saison 2019-2020 de D1 Arkema et de titrer Lyon, pour la quatorzième fois de suite. Une information qui est désormais officielle. Dans un communiqué, la FFF a officiellement mis un terme à la saison et distribué le titre et les places européennes. Deuxième, le PSG termine la saison à trois points des Lyonnaises. Avec cette place de dauphin, elles se qualifient pour la prochaine édition de l’UEFA Women’s Champions League.