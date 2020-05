Officiel : La Liga va reprendre le 11 juin

La Liga sera bien le deuxième des cinq grands championnats à reprendre. Annoncée depuis plusieurs jours, la reprise du championnat espagnole a été officialisée ce vendredi. Au sein d’une réunion en visio conférence, Javier Tebas – président de laLiga – a officialisé la date du 11 juin pour le retour du football en Espagne. Le premier match sera le bouillant derby de Séville entre le FC Séville et le Betis. “La Fédération espagnole et LaLiga ont trouvé un accord sur le déroulement des onze journées qu’il reste à jouer pour la fin de la saison de LaLiga. La reprise de la compétition se tiendra lors du week-end du 13 et 14 juin. Le premier match aura lieu le jeudi 11 entre Séville et le Betis“, indique les instances du football ibérique dans un communiqué dévoilé par AS. La Ligue 1, qui a décidé de stopper sa saison, va se sentir bien seule, la Premier League devant reprendre le 17 juin, la Serie A le 20 juin.