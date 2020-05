Officiel – Le Comité Exécutif de l’UEFA repoussé au 17 juin

Le 27 mai était attendu pour connaitre les décisions du Comité Exécutif de l’UEFA concernant les compétitions européennes, il faudra attendre un peu plus. Le prochain Comex de la Confédération a été repoussé au 17 juin. L’UEFA a fait cette annonce ce lundi. Un report décidé “en raison de l’existence de certains points ouverts concernant un petit nombre de sites proposés pour la réorganisation de l’UEFA EURO 2020 l’année prochaine.” La suite de la Champions League et de l’Europa League devaient également être tranchée lors de ce Comex. Le PSG et ses supporters devront attendre pour savoir le programme européen du Club qualifié pour les quarts de finale de l’UEFA Champions League.