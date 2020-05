Olsson (UEFA) craint le démantèlement du Fair-Play Financier au nom de la crise

La crise sanitaire liée au Covid-19 provoquant depuis mi-mars une violente crise économique qui touche le monde du football, l’UEFA a rapidement décidé d’assouplir le Fair-Play Financier, de le mettre un peu entre parenthèses.

Mais attention, tout cela ne doit pas être utilisé comme une excuse pour mettre fin aux règles du Fair-Play Financier du football européen ou apporter des changements “opportunistes” au calendrier international, a déclaré le président de l’Europeans Leagues et membre du Comité exécutif de l’UEFA, Lars-Christer Olsson, à Reuters. Le dirigeant se dit “sincèrement inquiet” car certains clubs ont demandé l’abandon des règles lors de récentes discussions. “Ce qui est important, c’est que le coronavirus ne signifie pas que nous supprimons le Fair-Play Financier et les règles d’octroi de licence aux clubs, car cela compromettrait les résultats obtenus jusqu’à présent”, déclare Olsson. “La fin du Fair-Play Financier serait l’occasion pour les clubs les plus riches d’agrandir l’écart avec les autres. Cela nous ramènerait à l’époque où les clubs avaient des dettes qui continuaient à s’accumuler… et ce serait préjudiciable”.

Le Suédois se dit aussi inquiet de voir certains tirer les ficelles pour imposer leurs idées. Comme le président de la FIFA, Gianni Infantino, qui souhaiterait caler le calendrier du football sur l’année civile. “C’est opportuniste parce qu’il essaie de changer les choses en utilisant la crise comme raison et en orientant les choses dans le sens de leurs propres idées, plutôt que d’avoir un processus de prise de décision approprié”, a déclaré Olsson. “Ils en profitent également pour créer de la place pour de nouvelles compétitions de la FIFA comme la Coupe du monde des clubs, nous devons donc être prudents.”

Lars-Christer Olsson est cependant optimiste sur un point : “Il y a de fortes chances que presque tous les clubs survivent, surtout si nous commençons (à jouer) maintenant… les partenaires commerciaux ont pris leurs responsabilités envers les clubs de très bonne façon jusqu’à présent.”