Otavio : “Je suis d’accord avec le titre donné au PSG”

La décision d’arrêter définitivement la saison 2019-2020 de Ligue 1 fait beaucoup parler. Pour Otavio, milieu de terrain des Girondins de Bordeaux, les instances du football français ont pris les bonnes décisions. Il valide également le choix d’offrir le titre au PSG.

“Je suis d’accord avec le titre donné au PSG. Ils étaient la meilleure équipe du championnat. ils le méritaient, ils ont dominé toute la saison. Il n’y a aucune raison de ne pas leur donner le titre, lance Otavio dans une interview accordée à O Dia. Je suis également d’accord avec le classement des équipes pour les compétitions européennes et la relégation. Tout le monde a pu jouer 28 matches (sauf le PSG et Strasbourg, ndlr). Il y a des clubs ici qui ne sont pas d’accord, mais je pense que les sept mois de compétitions doivent être pris en compte. C’est pourquoi les équipes devraient accepter l’arrêt de la saison et le classement établi.“