Pagliari : “Marquinhos donne l’exemple, il rentre plus tôt pour faire une quarantaine”

Comme chaque samedi soir, Isabela Pagliari tient une chronique sur les Brésiliens de la Ligue 1, sur Europe 1. Ainsi la journaliste a rapporté que l’OL reprendrait l’entraînement le 8 juin. Quant au PSG, ce sera à priori le 22 juin. Sans attendre, Marquinhos va revenir à Paris et se mettre de lui-même en quarantaine.

“Marquinhos est sur le point de rentrer en France. Il était venu au Brésil pour être un peu avec la famille de sa femme, Carol. Il va revenir en France pour faire la quarantaine. Le PSG n’a rien officialisé mais le club travaille sur une reprise de l’entraînement le 22 juin, avec des tests médicaux. Marquinhos est un joueur modèle. C’est un très bon joueur mais en plus il a tous ces détails qui font briller les yeux de la direction du PSG. Il est aujourd’hui le deuxième capitaine de l’équipe, j’ai vu que des supporters parisiens bougent sur Twitter pour qu’il soit le capitaine. Donc, Marquinhos donne l’exemple, il va rentrer plus tôt pour faire une quarantaine. Et les autres ? Neymar est toujours confiné dans sa maison de Mangaratiba. Son clan ne sait pas quand il va revenir en France. On attend toujours des nouvelles de Thiago Silva. Pour ces deux joueurs on n’a pas d’information mais je pense qu’ils iront à Paris dès que le PSG fera un signal. Ils ont besoin de s’entraîner, ça ne fait aucun doute. Une chose à souligner, c’est qu’à Barcelone on s’est séparé d’André Cury, un scout très proche de la famille de Neymar. Ma lecture, c’est que le Barça a renoncé à Neymar. La saison dernière il avait participé aux discussions pour le faire revenir. C’est un signal fort. Pour moi, Neymar est de plus en plus loin de Barcelone.”