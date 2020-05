Papin : “Le PSG a tout pour remporter la Ligue des Champions”

Alors que la saison de Ligue 1 est officiellement close, l’exercice 2019-2020 n’est pas officiellement terminée pour le PSG. En effet, les Rouge & Bleu pourraient jouer les finales des deux coupes nationales et la fin de la Ligue des Champions en août. Et pour Jean-Pierre Papin, le PSG a tout pour remporter la compétition européenne.

“Bien sûr, le PSG est une équipe qui peut gagner la Ligue des Champions. Il y a tout pour. Il y a de grands talents. Il y a un bon stade. Il y a un bon public. Il y a tous les ingrédients, s’enflamme l’ancien marseillais sur Europe 1. Après il faudra, quoi qu’il arrive, battre les meilleurs. Au jour d’aujourd’hui le PSG a toujours tergiversé sur la fin. Il lui reste cinq matches pour gagner la Ligue des Champions et bien sûr que cela est possible. Je pense que Paris la gagnera un jour, ça, c’est certain, ils vont y arriver. Après il y a un paramètre qui entre en jeu, c’est le sport, c’est le foot. À un moment tu dois être meilleur que l’autre. Sur les matches des saisons passées, à aucun moment le PSG a montré qu’il était meilleur que soit Manchester United, que ce soit Barcelone. À chaque fois, Paris a été surclassé alors qu’il était au moins aussi fort. C’est ça le sport, il faut que tu sois meilleur que les autres.“