Paredes : “Au PSG, on doit changer de mentalité et on est en train de le faire”

Confiné à Paris, Leandro Paredes (25 ans) attend avec impatience la suite des événements. Invité par visioconférence de 90 Minutos de Fútbol, émission de Fox Sports Argentina, le milieu de terrain s’est exprimé sur de nombreux sujets argentins, mais aussi sur le PSG.

Ainsi, Leo Paredes a assuré que Neymar Jr était bien dans le projet du PSG. “Messi lui met la pression pour revenir au Barça ? Je ne parle pas de ça avec lui. Mais non, il reste avec nous, a répondu Paredes. Neymar m’appelle toujours. Maintenant que nous sommes confinés, il m’appelle en visio et on échange beaucoup.“

En termes personnels, le joueur argentin explique son bonheur d’être à Paris. “J’ai quatre ans et demi de contrat avec le PSG, je suis très serein. J’aime m’entraîner ici tous les jours, jouer avec eux, jouer. C’est du très haut niveau et j’apprécie ça au maximum. Le football européen est beaucoup plus rapide, moins dans le toque, le ballon court beaucoup, vous courez parce que le ballon court et vous êtes plus en rythme. En Amérique du Sud, le jeu est syncopé, on l’a vu en Copa América. “

Mais également l’ambition chevillée au club de la capitale. “Au PSG, on doit changer de mentalité, et on est en train de le faire. On l’a montré lors du match contre Dortmund, a déclaré Paredes sur la Fox. En Ligue des champions tu ne peux pas te relâcher une seconde, sinon, c’est fini, tu es sorti. En Championnat, c’est différent, tu peux avoir des creux et gagner quand même au final le match”.

On a aussi pu entendre quelques louanges pour Marco Verratti. “C’est le meilleur de tous à son poste. Il ne rend jamais le ballon. Il joue quelle que soit la situation ou la zone de terrain.”