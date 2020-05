Paredes plan B de la Juventus en cas d’échec de la piste Jorginho (Tuttosport)

Cet été, la Juventus souhaiterait s’attacher les services d’un milieu de terrain. La Vieille Dame devrait perdre Miralem Pjanic – pisté par le PSG et le FC Barcelone – et aimerait se séparer d’Adrien Rabiot, qui n’a pas convaincu depuis son arrivée l’été dernier. Dans cette optique, le champion d’Italie pistait Arthur, milieu de terrain du FC Barcelone. Des discussions auraient été entamées dans le cadre d’un échange entre Pjanic et Arthur, mais ce dernier ne souhaite pas quitter la catalogne. Selon les informations de Tuttosport, la Juve se pencherait dorénavant vers le milieu de terrain de Chelsea, Jorginho. “L’agent de l’international italien aurait appelé Fabio Paratici, le directeur sportif de la Juve, pour lui proposer d’accélérer sur ce dossier“, indique le quotidien sportif turinois. Ce dernier conclut en expliquant que Leandro Paredes fait aussi partie des pistes qui plaisent au sein de la direction de la Juventus même si Jorginho figure en tête dans les esprits de la Vieille Dame.