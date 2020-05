Parker : “Le PSG, c’est génial pour le sport français”

Fan du PSG dans sa jeunesse, Tony Parker pourrait devenir dans les années à venir le nouveau président de l’Olympique Lyonnais en remplacement de Jean-Michel Aulas. L’ancien basketteur a tout de même loué la présence du PSG en France qui est une bonne chose pour le football et le sport français.

“Je pense que c’est génial d’avoir une équipe comme ça en France, ça tire vers le haut. Tout le monde adore jouer contre la grosse équipe. Je trouve que le PSG, c’est génial pour le foot, pour le foot français et c’est ce qui fait la beauté du sport, se réjouit Tony Parker sur OL TV. Ce n’est pas parce que tu as la plus grosse équipe ou le plus gros budget que tu es sûr d’être champion. Monaco l’a démontré il y a deux ans je crois (en 2017), ils ont gagné le titre de champion. Le PSG, c’est génial pour le sport français.