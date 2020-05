Pas de cérémonie des Trophées UNFP cette année

Chaque fin de saison il y a un incontournable pour le football français : la cérémonie des Trophées UNFP. Durant cette cérémonie, on récompense les meilleurs joueurs, entraîneur et joueuses de Ligue 1, Ligue 2 et de D1 Féminine ainsi que le onze de la saison. Mais en raison de la pandémie du Coronavirus l’édition 2020 a tout bonnement été annulée comme le rapportent RMC Sport et le Parisien. “Ce n’est pas l’arrêt prématuré de la saison qui est à l’origine de cette décision” explique le quotidien francilien mais “il paraît impossible de recueillir les votes des joueurs.” L’information n’est pas encore officielle mais elle devrait l’être dans les prochains jours indiquent les deux médias.