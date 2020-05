Pas plus cher de jouer la finale de la coupe de France au SDF qu’à Châteauroux, mais…

Redémarrer la compétition par la finale de la Coupe de France PSG/Saint-Etienne, tel est le désir exprimé à de multiples reprises par Noël Le Graët, le président de la FFF. Mais si la rencontre doit se jouer en juillet ou en août à huis clos, peu importe que ce soit au Stade de France, enceinte annoncée coûteuse (environ 1,5 million d’euros) par la Nouvelle République et aujourd’hui en zone rouge. La Fédération réfléchirait donc à des alternatives en régions, lisait-on dans le journal berrichon il y a deux jours. Châteauroux, Toulouse, Caen, Guingamp ou encore Amiens, plusieurs alternatives avaient été citées.

Mais la direction du Stade de France n’est pas au courant d’une telle hypothèse et dément l’argument du coût. C’est ce qu’elle a fait savoir à France Bleu Saint-Etienne Loire. “Nous avons encore très récemment échangé avec la Fédération. La FFF a un contrat annuel avec le Stade de France. Normalement la Fédération a obligation de jouer au Stade de France. On ne nous a pas parlé d’une possibilité d’aller ailleurs. Après, au vue des contraintes sanitaires, on ne s’y opposera pas. Mais ce n’est pas une question de prix. Ça ne coûtera pas plus cher de jouer la finale de la coupe de France au Stade de France qu’à Châteauroux. La FFF a un loyer annuel (environ un million d’euros) pour quatre matches qu’elle a déjà joué. Cela ne lui coûtera pas plus cher de jouer la finale au Stade de France qu’à Châteauroux ou elle devra payer la location du stade en plus des frais de fonctionnement. A huis clos, c’est entre 50.000 et 70.000 euros.”

Le principal souci reste donc le classement en zone rouge de la région parisienne dans le cadre de la pandémie de Covid-19. Si d’ici les mois de juillet-août la situation sanitaire peut évoluer, une réunion entre l’AS Saint-Etienne, le PSG et la FFF est programmée pour début juin.