Paulo César : “Marquinhos, c’est un mec qui a mon respect”

En cette période de crise sanitaire, de nombreux lives sont proposés afin de prendre des nouvelles des anciens joueurs du PSG. Aujourd’hui, l’ancien des Rouge et Bleu – Paulo César (2002-2007) – est revenu sur de nombreux sujets autour du club de la capitale, lors d’un live Instagram avec le supporter, Sabri Parisien ou Rien. Le Brésilien de 41 ans s’est notamment montré dithyrambique envers son compatriote, Marquinhos.

“Pour moi, Marquinhos est un super joueur. Aujourd’hui c’est le meilleur joueur à Paris. Il faut qu’il confirme son poste en équipe nationale. C’est comme ça que les gens vont le connaître et lui donner plus de valeur. En plus ce n’est pas seulement le joueur, tout le monde remarque l’état d’esprit qu’il a. C’est lui qui prend la parole et je trouve ça super. C’est un mec qui a mon respect. Après le brassard de capitaine, ce n’est pas un sujet qui m’importe. Ce qui m’importe c’est qu’il joue de la même façon avec ou sans le brassard. C’est vrai qu’en France quand tu as le brassard, t’as un respect plus élevé que les autres mais t’as aussi des obligations plus difficiles. Et parfois, c’est pas tout le monde qui est prêt à faire des obligations pour être capitaine.”

Lors de ce live, l’ancien milieu de terrain a également estimé que le PSG ne pouvait pas se reposer uniquement sur son armada offensive pour remporter la Ligue des champions.“Ce n’est pas seulement Neymar, Mbappé et Di María qui vont gagner tout seul. Il y a tout à mettre en ordre pour que les chose arrivent. Neymar c’est un très bon joueur, c’est l’un des meilleurs joueurs du monde. En quatre année chez les professionnels, Mbappé fait des choses que des footballeurs n’ont jamais réussi à faire dans leur carrière. Moi comme supporter, je trouve ça top d’avoir Neymar, Mbappé et Di María. Mais dans la réalité, qui va défendre ? Est-ce que mes arrières droit et gauche sont capables de jouer une finale de Ligue des champions ? Est-ce que mon milieu de terrain est assez fort pour remporter la C1 ? Moi dans la réalité, je mets un doute.”