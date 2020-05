Pepe Reina : “Non, il n’y a rien avec le PSG”

Force est de constater que la plupart des pistes mercato annoncées le 14 mai par le journal L’Equipe s’éteignent avec des démentis. Ainsi, le portier espagnol Pepe Reina (37 ans, sous contrat jusqu’en 2021 avec Milan) a expliqué au journal sportif AS que rien n’était dans les tuyaux avec le PSG. Mais le gardien de but d’expérience ne semble pas hostile à l’idée : “Non, il n’y a rien. Le PSG a Keylor, Sergio Rico, Areola… C’est très difficile d’aller là bas, et je suis sous contrat avec Milan. Il faudra voir ce qui se passe. Aller en Ligue 1 ? Je n’ai jamais eu de problème à faire mes valises.”