Piero Ausilio (directeur sportif de l’Inter) : “Je sais qu’Icardi est content de rester à Paris”

Prêté avec option d’achat au PSG, Mauro Icardi devrait poursuivre sa carrière avec le maillot des Rouge et Bleu. En effet, sauf retournement de situation, le PSG devrait s’attacher officiellement les services du joueur de 27 ans dans les prochains jours. Un accord est proche entre le club de la capitale et l’Inter Milan, selon plusieurs sources italiennes. Invité à s’exprimer sur le dossier Mauro Icardi au micro de Sky Sport Italia, le directeur sportif de l’Inter – Piero Ausilio – a confirmé que l’international argentin de 27 ans était content de rester au PSG.

“Je sais qu’Icardi est content de rester à Paris. Il y a une option que le PSG peut exercer et qui expire le 31 mai. Il y a un chiffre qui a été évidemment conditionné par l’urgence sanitaire, on verra. Avec Leonardo, on parle souvent et je sais que le joueur a signé un contrat qui prévoyait la possibilité d’y rester.”

Concernant la rumeur Edinson Cavani (en fin de contrat avec le PSG le 30 juin prochain), le directeur sportif des Nerazzurri a indiqué que “En tant que joueur libre, Cavani est une opportunité mais nous ne travaillons pas pour le faire maintenant. Ce n’est pas une priorité simplement parce que notre secteur offensif est composé de Lautaro Martinez, Lukaku et Sanchez.”