Pilorget : “Aujourd’hui, ce que j’attends de cette équipe c’est qu’elle se rapproche de son but : gagner la Champions League”

La saison 2019-2020 de Ligue 1 restera dans les annales. En raison de la pandémie du Coronavirus qui paralyse le monde depuis plusieurs semaines, la LFP a décidé de clore la saison dès maintenant et d’offrir le titre au PSG. Jean-Marc Pilorget, premier capitaine des Rouge & Bleu à avoir soulevé le trophée de champion de France en 1986. Il est revenu sur le neuvième de son club de cœur.

“Le titre du PSG ? C’est la confirmation que ce club domine le football français depuis plusieurs années. Le championnat s’est arrêté à la 28e journée mais dès la 2e ou 3e, dès le début en fait, on sait que le PSG va être champion, raconte le le joueur le plus capé de l’histoire des Rouge & Bleu (435) dans une interview accordée au Parisien. C’est un peu regrettable pour l’intérêt de ce championnat mais c’est comme ça. Ça démontre en tout cas le sérieux, le travail réalisé à l’intérieur de ce club depuis un certain temps.”

Pilorget explique enfin ce qu’il attend maintenant du PSG, briller en Ligue des Champions.

“Il y en a d’autres qui m’ont aussi plu avant. Mais aujoud’hui, ce que j’attends de cette équipe, c’est qu’elle titille les grands d’Europe et se rapproche le plus vite possible de son but : gagner la Ligue des champions. Moi, je ne la juge que par rapport à son parcours en Coupe d’Europe, et je reste sur ma faim pour l’instant.