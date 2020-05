Podalydès espère “un petit tournoi pour finir la Champions League, même sans public”

Sociétaire de la Comédie-Française, Denis Podalydès est un habitué du Parc des Princes privé de son métier, de culture et du PSG. Ce qui fait beaucoup pour l’acteur et supporter de 57 ans. Comme chaque fan parisien, le comédien est resté sur la folle soirée du 11 mars synonyme de qualification européenne pour le PSG. Il espère donc voir les Rouge & Bleu en quart de finale de l’UEFA Champions League, quel que soit le format!

“Ça doit être possible d’organiser un petit tournoi pour finir la Champions League, même sans public. Ce ne serait pas du tout comme des matches à huis clos lambda. Les joueurs sauraient qu’ils sont regardés par des millions et des millions de gens chez eux. Il y aurait une liesse populaire mondiale démente. Ça ferait quand même beaucoup de bruit. On installerait des enceintes pour que les joueurs l’entendent, propose Podalydès dans L’Equipe. Si je revois des matches depuis le confinement ? Je n’arrive pas à regarder du football, ça me met un tel bourdon. Dès que je vois du foot, je me transporte au Parc des Princes. En plus, là, c’est le renouvellement de l’abonnement. Est-ce que je me réabonne ? Même économiquement, je me pose la question. L’année prochaine, je vais avoir peu d’entrées d’argent… Bon, je vais le faire quand même.”