Pour Fernandez, les joueurs en fin de contrat le 30 juin vont être “le plus gros problème des clubs” en cas de retour de la C1

Alors que la Ligue 1 a définitivement été stoppée, la saison 2019-2020 du PSG et de Lyon n’est pas terminée. Les deux clubs doivent encore s’affronter en finale de Coupe de la Ligue (Coupe de France en plus pour le PSG) et jouer en Ligue des Champions (8e de finale retour pour Lyon et quart de finale pour le PSG). Mais les deux clubs pourraient jouer ces rencontres sans plusieurs joueurs, qui arrivent en fin de contrat le 30 juin. Et pour Luis Fernandez, ce sera le plus gros souci pour le PSG et Lyon.

“Les joueurs en fin de contrat le 30 juin ? Ça va être le plus gros problème. C’est à l’UEFA qui doit gérer ça sur le plan juridique. Il faut le faire dès maintenant, insiste Fernandez sur BeIN Sports. Je ne vois pas un joueur en fin de contrat poursuivre après ça. Ça va être aux instances de trancher. Mais tout joueur qui est en fin de contrat ne doit prendre aucun contact pour son avenir. S’il est qualifié en Ligue des Champions, il doit rester dans son club.“