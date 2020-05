Pour Obraniak, l’avenir de Tuchel pourrait être dicté par la fin de la Champions League

Malgré l’arrêt de la saison de Ligue 1, le PSG a encore trois compétitions à conclure lors de cette saison 2019-2020, les deux Coupes Nationales et la Ligue des Champions. Pour Ludovic Obraniak, l’avenir de Thomas Tuchel n’est pas encore assuré et une élimination en Ligue des Champions pourrait coûter sa place au coach allemand.

“L’avenir de Tuchel ? Bien évidemment cela dépendra du parcours du PSG en Ligue des Champions. Imaginons le PSG tombe sur l’Atalanta en quarts et se fait éliminer, bien évidemment que Thomas Tuchel ne pourrait pas rester à la tête de cette équipe du PSG, lance Obraniak dans l’EDS. Maintenant, j’entends aussi que Leonardo est en train de dessiner l’effectif pour la saison prochaine et j’ai l’impression qu’il n’y a pas un accord total entre lui et Tuchel notamment sur les sujets Thiago Silva et Mauro Icardi. Je crois que Thomas Tuchel est finalement une épine dans le pied de Leonardo et qu’il aura aucun mal à s’en séparer si tout de fois il y avait un accrochage sportif ou autre.“