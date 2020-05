Pour recruter Tagliafico, il faudra débourser 25 millions d’euros

Cet été, le PSG va devoir recruter un latéral gauche afin de remplacer Layvin Kurzawa qui arrive en fin de contrat et qui ne sera pas prolongé. Pour cela, le PSG pisterait Alex Telles (Porto) et Nicolas Tagliafico (Ajax Amsterdam). L’international argentin a un bon de sortie de la part de ses dirigeants et il pourrait être la bonne affaire du mercato estival au poste de latéral gauche. En effet, selon les informations de AS, le club néerlandais a fixé le prix de son défenseur (27 ans) à 25 millions d’euros. Une offre abordable pour les clubs dans ce contexte difficile dû à la pandémie du Covid-19.