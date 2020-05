Pour Roustan, Pjanic n’est pas le profil recherché pour renforcer le milieu de terrain du PSG

Le renforcement au milieu de terrain sera l’une des priorités du PSG l’été prochain. Dans cette optique, le PSG pisterait Miralem Pjanic. L’ancien lyonnais devrait quitter la Juventus Turin et les deux clubs cités pour l’accueillir sont le FC Barcelone et le PSG. Pour Didier Roustan, même si l’international bosnien est un bon joueur, ce n’est pas le profil dont le PSG a besoin. “Pjanic, c’est un bon joueur assurément. Au milieu de terrain il y a toujours un manque mais on cherche plutôt un vrai numéro 6, a expliqué Didier Roustan dans l’Equipe du Soir. Pjanic peut jouer plus bas un peu à la Pirlo, un rôle qu’est censé assurer Marco Verratti. Après, tous les bons joueurs sont les bienvenus et c’est un très bon joueur. Est-ce que cela suffira dans l’entre-jeu ? Je ne sais pas.”