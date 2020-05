Pour son futur, Dries Mertens privilégierait Chelsea

Il y a deux jours, la rumeur d’un intérêt du PSG pour Dries Mertens sortait du côté de l’Italie. En fin de contrat le 30 juin, l’international belge (33 ans) devrait quitter Naples après sept ans passés dans le club italien. Selon les informations du Corriere dello Sport, Mertens aurait fait son choix pour son avenir. Et ce dernier ne devrait pas se dessiner en France et en Ligue 1. En effet, il aurait donné sa préférence à la Premier League et Chelsea. Les Blues – qui le suivent depuis plusieurs mois – ne se sont pas encore manifestés mais pourraient rapidement passer à l’action explique le Corriere dello Sport qui conclut en indiquant que l’Inter et l’AS Roma s’intéressent également à lui, les Romains ayant même déjà transmis une offre à Mertens.