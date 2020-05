Pour Tronchetti Provera, l’âge de Cavani ne compte pas

Ce mardi, le dossier Cavani/Inter est toujours vivace en Italie. A tel point qu’une déclaration de Marco Tronchetti Provera, vice-président exécutif et CEO du groupe Pirelli, se retrouve sur la première page de Tuttosport. A ses yeux, le club lombard doit profiter de l’opportunité qu’Edinson Cavani (33 ans) soit en fin de contrat au PSG.

“Oui au Matador à l’Inter. L’âge n’a pas d’importance, Cristiano Ronaldo (35 ans) le montre à la Juventus. Avec Timo Werner, il ferait un super duo. Cavani est capable de faire des choses extraordinaires et j’espère qu’il pourra le faire sous le maillot Nerazzurro. Il est clair que vendre Lautaro sera préjudiciable, mais avec Cavani et Werner nous pouvons être plus forts qu’avec Lautaro et Icardi, surtout si Eriksen revient à son état de forme de Tottenham”, commente Tronchetti Provera. Pirelli est le sponsor historique du club milanais et il “restera connecté avec l’Inter”, a promis l’homme d’affaires.