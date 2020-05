Pour Yvan Le Mée, Neymar est “tombé amoureux du PSG”

Neymar est le joueur du PSG dont le nom revient le plus souvent dans les rumeurs mercato, surtout du côté de la catalogne. Alors que dans ses deux premières années – ponctuées par deux graves blessures – on ne le sentait pas heureux à Paris, mais en cette troisième année on a l’impression qu’il s’est adapté et qu’il s’épanouit en France. C’est ce que pense Yvan Le Mée – agent de joueur – qui estime même qu’il est “tombé amoureux de Paris et du PSG.”

“Je pense sincèrement que Neymar est tombé amoureux du PSG cette saison. Il ne l’était pas avant. Cette année, il s’est vraiment passé quelque chose à Paris pour lui. On le sent beaucoup plus épanoui, plus heureux sur le terrain. Chose que l’on ne ressentait pas avant. Il a complètement changé d’attitude. Aujourd’hui, il regarde le positif de jouer dans un club à la mode, dans un club où il évolue avec des grands joueurs, dans un club où il peut gagner la Ligue des Champions, assure Le Mée dans un live Instagram. Au PSG, c’est la vedette, même s’il se partage ce rôle avec Kylian Mbappé. “Ce sont deux grandes stars dans la même équipe, ce qui est rare. Neymar a vraiment évolué.”

Pour Yvan Le Mée, le Brésilien (28 ans) devrait bien poursuivre l’aventure au PSG pour une quatrième année. En plus, avec le contexte économique actuel, quel club peut acheter un joueur qui valait 300 millions d’euros ? Ce serait indécent qu’un club arrive avec une proposition de 200-300 millions d’euros, car ce n’est pas le moment de parler d’argent dans le foot. Cet été, il ne se passera rien.”