PSG / Steaua, Sochaux / PSG, le programme de la PSG Watch Party

C’est une habitude pour les supporters du PSG depuis maintenant deux mois. Chaque semaine, le club de la capitale propose de revivre des matches de légende des Rouge & Bleu afin d’offrir du football à ses fans en manque depuis l’arrêt des compétitions le 17 mars dernier. Et pour cette nouvelle PSG Watch Party, trois rendez-vous attendent les supporters. Demain à 18 heures, un entretien exceptionnel avec la légende du PSG, Maxwell. Place ensuite à l’un des meilleurs matches de l’histoire du PSG. Mercredi soir (21h), le PSG propose à ses supporters de revivre le PSG / Steaua Bucarest du 27 août 1997. Battu à l’aller 3-2 par le club roumain, le PSG va voir son match perdu finalement 3-0 sur tapis vert à cause de l’alignement de Laurent Fournier, suspendu pour ce match. Le PSG va offrir un récital dans son Parc des Princes avec notamment un quadruplé de passe décisive de Leonardo, qui joue son dernier match sous le maillot parisien. Enfin, le PSG va proposer le match le plus angoissant pour les fans du PSG, le fameux Sochaux / PSG du 17 mai 2008 avec le doublé d’Amara Diané qui sauve le club parisien de la relégation.

Le programme de la PSG Watch Party

Mardi 19 mai 2020 à 18h

Entretien avec Maxwell en live !

Le Brésilien répondra aux questions d’Ambre Godillon et Robbie Thomson en direct !

Diffusé sur PSG TV et l’application officielle PSG, et sur les comptes officiels Twitter, Facebook et Youtube du Paris Saint-Germain.

Mercredi 20 mai 2020 à 21h

Paris Saint-Germain – Steaua Bucarest

UEFA Champions League 1997-1998 – Tour préliminaire

Diffusé sur PSG TV et l’application officielle du Paris Saint-Germain

Samedi 23 mai 2020 à 21h

FC Sochaux-Montbéliard – Paris Saint-Germain

Ligue 1 2007-2008 – 38e journée

Diffusé sur PSG TV et l’application officielle PSG, et sur les comptes officiels Twitter, Facebook et Youtube du Paris Saint-Germain.