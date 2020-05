Quand Angel Di Maria se fait tacler par sa femme

Le confinement dure depuis presque deux mois. Demain (16h) le Premier ministre – Édouard Philippe – annoncera le plan du début du déconfinement à partir de lundi. Un déconfinement bienvenue pour certains, comme Angel Di Maria. Sa femme – Jorgelina Cardoso – n’a pas hésité à le tacler gentiment sur la façon dont il vivait le confinement.

“J’ai Angel à la maison tous les jours, c’est terrible. Il est silencieux et se promène dans la maison. Je lui demande ce qu’il fait et il me dit qu’il marche, qu’il ne sait pas quoi faire, raconte Madame Di Maria dans une interview accordée à Los Ángeles de la Mañana. Je voudrais qu’il ait plus de caractère, qu’il réagisse ou qu’il réponde. Sur le terrain, il a du caractère, oui, mais là… Je deviens folle, je suis vraiment folle.”