Quand Marca tente de placer le PSG dans le dossier Casemiro

Casemiro joue au Real Madrid depuis 2013. L’international brésilien est l’un des meilleurs milieux de terrains du monde et forcément, il attire les convoitises. Mais selon les informations de Marca, le Real Madrid a réussi à convaincre l’ancien de Porto de prolonger son aventure dans la capitale espagnole jusqu’en juin 2023. Un accord trouvé il y a plus d’un mois mais qui ne devrait pas être officialisé avant plusieurs semaines. Le quotidien sportif madrilène explique que même si les discussions ont été bonnes entre le Real Madrid et son joueur, un club aurait voulu s’attacher les services de Casemiro, le PSG. Une approche qui n’a pas perturbé le milieu de terrain (28 ans) qui n’avait qu’une volonté “rester au Real Madrid” conclut Marca.